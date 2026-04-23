В России заявили об отработке Западом сценариев блокады Калининграда

МИД России: В ходе учений ОЭС отрабатываются сценарии блокады Калининграда

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, активность ОЭС в последнее время усиливается. Он добавил, что в их задачи входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая «выйдет из строя» за 24 часа. По словам военного, если Россия атакует любую страну НАТО, альянсу важно оперативно восстановить контроль над ситуацией.