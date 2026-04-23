Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 23 апреля 2026Мир

В России заявили об отработке Западом сценариев блокады Калининграда

МИД России: В ходе учений ОЭС отрабатываются сценарии блокады Калининграда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, активность ОЭС в последнее время усиливается. Он добавил, что в их задачи входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая «выйдет из строя» за 24 часа. По словам военного, если Россия атакует любую страну НАТО, альянсу важно оперативно восстановить контроль над ситуацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok