Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 17 февраля 2026Мир

В США пригрозили «вывести из строя» российский город за сутки

Ходжес заявил, что Калининград падет за 24 часа в случае конфликта России с НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая «выйдет из строя» за 24 часа. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, сообщает издание Welt.

По словам военного, если Россия атакует любую страну НАТО, альянсу важно оперативно восстановить контроль над ситуацией. Он уточнил, что необязательно ограничиваться регионом, где произошла атака.

«Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро», — отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что в случае конфликта с Москвой Запад применит кибератаки и радиоэлектронную борьбу для нейтрализации большого количества вооружений, особенно ПВО и дальнобойных систем. Затем последуют удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам в Калининграде. Ходжес предположил, что Калининград вывели бы из строя в первые 24 часа после атаки России по государству НАТО.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО создает многонациональную группировку на Балтике для наступления против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

    Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

    Стали известны подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию

    В подмосковном отделе уголовного розыска усовершенствовали схему подброса наркотиков

    В России жестко отреагировали на заявление Зеленского перед переговорами в Женеве

    Анна Asti назвала причину отъезда из России

    Названная в сети 40-летним мужиком звезда «Папиных дочек» раскрыла уход за внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok