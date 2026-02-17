Реклама

Мир
10:41, 17 февраля 2026

Раскрыто создание новой группировки НАТО для наступления против России

Патрушев: НАТО создает новую группировку на Балтике для наступления против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Блок НАТО приступил к созданию новой многонациональной группировки на Балтике, призванной обеспечить наступление против России. Об этом в интервью aif.ru рассказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«На Балтике, конечно, обстановка складывается непростая. Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия», — сказал российский чиновник.

Ранее депутат заксобрания Калининградской области Евгений Мишин назвал полеты разведывательных самолетов Великобритании и США над акваторией Балтийского моря попыткой «взять Россию на слабо».

