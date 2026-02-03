В России высказались о полетах самолетов разведки НАТО над Балтикой

Мишин: Полеты самолетов НАТО над Балтикой — попытка взять Россию на слабо

Полеты разведывательных самолетов Военно-воздушных сил Великобритании и Соединенных Штатов Америки (США) над акваторией Балтийского моря рядом с Калининградской областью являются попыткой «взять Россию на слабо». Об этом с разговоре с ТАСС заявил Евгений Мишин, депутат заксобрания региона, зампред постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку.

«100 процентов, это проверка на "слабо". Фактически Европа теряет контроль над ситуацией, в том числе в Балтийском море. Но эта "проверка" переходит на новый уровень, опять нарушая все нормы международного права и вообще всего разумного», — высказался Мишин.

Депутат назвал действия НАТО пиратством, отметив, что страны НАТО считают себя хозяевами Балтийского моря. Однако у России есть вся необходимая мощь, чтобы дать ответ.

«Я бы не советовал даже приближаться к территории Калининградской области», — добавил Мишин.

В начале февраля, по данным сервиса Flightradar24, разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и самолет разведки и наблюдения Saab 340B ISR США зафиксировали в небе над Калининградской областью.

Ранее российский посол в Дании Владимир Барбин высказался о препятствовании судоходству на Балтике.