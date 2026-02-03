Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:10, 3 февраля 2026Россия

В России высказались о полетах самолетов разведки НАТО над Балтикой

Мишин: Полеты самолетов НАТО над Балтикой — попытка взять Россию на слабо
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Полеты разведывательных самолетов Военно-воздушных сил Великобритании и Соединенных Штатов Америки (США) над акваторией Балтийского моря рядом с Калининградской областью являются попыткой «взять Россию на слабо». Об этом с разговоре с ТАСС заявил Евгений Мишин, депутат заксобрания региона, зампред постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку.

«100 процентов, это проверка на "слабо". Фактически Европа теряет контроль над ситуацией, в том числе в Балтийском море. Но эта "проверка" переходит на новый уровень, опять нарушая все нормы международного права и вообще всего разумного», — высказался Мишин.

Депутат назвал действия НАТО пиратством, отметив, что страны НАТО считают себя хозяевами Балтийского моря. Однако у России есть вся необходимая мощь, чтобы дать ответ.

«Я бы не советовал даже приближаться к территории Калининградской области», — добавил Мишин.

В начале февраля, по данным сервиса Flightradar24, разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и самолет разведки и наблюдения Saab 340B ISR США зафиксировали в небе над Калининградской областью.

Ранее российский посол в Дании Владимир Барбин высказался о препятствовании судоходству на Балтике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии

    Усик сфотографировался вместе с российскими боксерами

    Шмыгаль подтвердил ночной удар по дарницкой ТЭЦ-4

    На Рублевке полиция со стрельбой задержала подозреваемого в похищении человека

    Мирный житель российского села получил ранения при атаке беспилотника ВСУ

    Власти одной страны экстрадируют в Москву разыскиваемого Интерполом россиянина

    Администрация Трампа отреагировала на ночные удары России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok