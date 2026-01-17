Реклама

Российский посол в Дании высказался о препятствовании судоходству на Балтике

Посол РФ в Дании Барбин: Запад взял на прицел танкеры с российской нефтью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Запад не может правовыми методами заблокировать Балтику для танкеров с российской нефтью, но «они на прицеле», заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, как сейчас осуществляется проход российских судов через Балтийские (Датские) проливы, а также как Дания относится к идее блокировки Балтики для российских судов.

Как уточнил посол, танкеры с российской нефтью находятся «под прицелом Копенгагена». «Однако блокировка Балтики для российских судов правовыми методами невозможна», — высказался он.

Ранее посол заявил, что попытки захвата танкеров с российской нефтью будут пресекаться.

