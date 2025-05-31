Посол РФ в Дании: Попытки захвата танкеров с российской нефтью будут пресекаться

Россия будет пресекать попытки захвата своих танкеров в Балтийском море. Об этом в интервью телеканалу TV2 заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

«Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — предостерег Барбин. Таким образом, дипломат прокомментировал обсуждение странами Балтийского моря возможной конфискации танкеров с российской нефтью.

Нормализации обстановки в регионе, по мнению посла, поспособствует отказ коллективного Запада от эскалации напряженности и подготовки к прямой конфронтации с РФ. Без этого, как выразился Барбин, заявления стран Евросоюза и НАТО об обеспечении безопасности морской среды будут расцениваться как беззастенчивое лицемерие. Беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантирован юридическими обязательствами Дании. При этом дискриминация судов РФ и односторонние ограничения идут вразрез с международным правом, что лишь дестабилизирует ситуацию в мире, считает Барбин.

Ранее в Минобороны Финляндии выразили беспокойство по поводу усиления военной активности РФ в Финском заливе. Тревожным фактором, в частности, глава ведомства счел военное сопровождение теневого флота России.