В Финляндии забеспокоились из-за военного сопровождения теневого флота России

Глава МО Финляндии Хяккянен: Военные впервые сопровождают теневой флот России

Россия впервые задействовала военных в качестве сопровождения танкеров так называемого «теневого флота» (судов, которые используются для обхода западных санкций). Усиление военной активности РФ в Балтийском регионе, в частности, в Финском заливе, вызывает беспокойство у Финляндии, рассказал глава Минобороны европейской страны Антти Хяккянен в эфире Yle.

«Военное присутствие России — не новость, оно было всегда. Однако новое в текущей ситуации то, что РФ сопровождает коммерческие танкеры из так называемого "теневого флота" в узком проходе Финского залива военными кораблями. Это тревожный фактор», — заметил министр.

Ранее послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Они в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.