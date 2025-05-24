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23:44, 24 мая 2025Мир

В Финляндии забеспокоились из-за военного сопровождения теневого флота России

Глава МО Финляндии Хяккянен: Военные впервые сопровождают теневой флот России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Россия впервые задействовала военных в качестве сопровождения танкеров так называемого «теневого флота» (судов, которые используются для обхода западных санкций). Усиление военной активности РФ в Балтийском регионе, в частности, в Финском заливе, вызывает беспокойство у Финляндии, рассказал глава Минобороны европейской страны Антти Хяккянен в эфире Yle.

«Военное присутствие России — не новость, оно было всегда. Однако новое в текущей ситуации то, что РФ сопровождает коммерческие танкеры из так называемого "теневого флота" в узком проходе Финского залива военными кораблями. Это тревожный фактор», — заметил министр.

Ранее послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Они в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

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