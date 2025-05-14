Страны ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

AFP: Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Евросоюз в среду одобрил новый пакет санкций, направленный на борьбу с "теневым" нефтяным флотом России», — говорится в сообщении агентства.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что, по планам Еврокомиссии, новый 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая. В апреле дипломат уточнила, что в рамках нового пакета обсуждаются в том числе ограничения, связанные с российским экспортом нефти и природного газа, однако для их утверждения необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Предыдущий, 16-й пакет антироссийских санкций, ЕС утвердил 19 февраля. Он предусматривал, в частности, запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в ограничительный список 73 новых судов так называемого «теневого флота».