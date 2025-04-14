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17:14, 14 апреля 2025Мир

В Евросоюзе назвали сроки принятия нового пакета санкций против России

Каллас: ЕС может принять новый пакет санкций против России в мае
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет санкций против России, который могут принять на встрече министров иностранных дел стран ЕС в мае. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Разумеется, мы работаем над 17-м пакетом санкций, который включит теневой флот и другие элементы, чтобы внести его в повестку Совета ЕС в мае», — сказала она.

Дипломат уточнила, что в рамках нового пакета антироссийских санкций обсуждаются в том числе ограничения, связанные с российским экспортом нефти и природного газа, однако для их утверждения необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

19 февраля ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. Новые ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого «теневого флота».

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