Каллас раскрыла детали вокруг нового пакета санкций против России

Каллас: 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая

По планам Европейской комиссии (ЕК) новый 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Мы намерены принять 17-й пакет санкций к следующей встрече глав МИД, которая пройдет 20 мая», — указала политик. Однако она не уточнила его содержимое, сославшись на несогласованность деталей новых ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае. Как следует из обсуждаемых предложений Брюсселя, ограничения планируется ввести в отношении 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров, в результате чего число последних удвоится.