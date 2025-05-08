Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 8 мая 2025Мир

Каллас раскрыла детали вокруг нового пакета санкций против России

Каллас: 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Isabel Infantes / Reuters

По планам Европейской комиссии (ЕК) новый 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Мы намерены принять 17-й пакет санкций к следующей встрече глав МИД, которая пройдет 20 мая», — указала политик. Однако она не уточнила его содержимое, сославшись на несогласованность деталей новых ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае. Как следует из обсуждаемых предложений Брюсселя, ограничения планируется ввести в отношении 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров, в результате чего число последних удвоится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл содержание документа с Си Цзиньпином

    Названы сроки возобновления авиасообщения между Россией и Турцией

    Кара Делевинь вышла в свет в прозрачном платье

    Президент Абхазии прибыл в Москву

    Фицо начал искать вариант путей в Москву

    МИД Германии разместил пост на русском языке

    Призер Олимпиады в Париже погиб при столкновении поезда и автомобиля

    На Западе оценили последствия для Украины сделки с США по редкоземельным металлам

    Пугачева встретила Орбакайте на Кипре и попала на видео

    Под Киевом мужчина устроил стрельбу и смертельно ранил несколько человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости