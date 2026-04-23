Две страны НАТО проведут учения с отработкой ударов по целям в России

Wirtualna Polska: Франция и Польша планируют учения с отработкой ударов по РФ

Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС), в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в России. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По данным издания, местом проведения учений, в ходе которых будет отрабатываться сценарий ответа на якобы «возможное нападение России», станет север Польши и Балтийское море. Как утверждается, в задачи участвующей в маневрах польской авиации будет входить имитация ударов конвенциональным оружием «по важным целям в районе Санкт-Петербурга».

В публикации отмечается, что французские ВВС в ходе этих учений будут моделировать применение ядерных боеголовок. «Истребители Rafale B способны совершать перелеты из Франции на линию Будапешт-Калининград и отработать удары по целям на территории России и Белоруссии», — указано в материале.

О проведении Францией и Польшей совместных военных учений ранее сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, Париж и Варшава рассматривают «обмен информацией и совместные учения» в рамках французской инициативы по вовлечению европейских союзников по НАТО в систему ядерного сдерживания.