14:33, 22 мая 2026Россия

Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Московским регионом

Никита Абрамов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Московским регионом и другими субъектами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 8.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Атакам, помимо Московского региона, подверглись Белгородская, Калужская, Тульская, Рязанская, Курская, Смоленская и Брянская области, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая по территории России ударили более 200 беспилотников Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве отметили, что под удар попали 18 субъектов страны.

