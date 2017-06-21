Десять человек госпитализировали из-за турбулентности на борту United Airlines

Десять человек на борту лайнера американской авиакомпании United Airlines получили травмы из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел во вторник, 20 июня, во время рейса из Панамы в город Хьюстон (Техас). Лайнер попал в зону турбулентности в воздушном пространстве Мексики.

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В результате пострадали девять пассажиров и один член экипажа. После посадки самолета в Хьюстоне их госпитализировали. Насколько серьезные повреждения они получили, не уточняется.

По данным портала Airlive, в больницу американского города были доставлены семь человек. Также известно, что некоторые из них отделались незначительными травмами головы и шеи.

В начале мая следовавший из Москвы лайнер попал в зону сильной турбулентности при приближении к аэропорту Бангкока. В результате в общей сложности были госпитализированы 25 пассажиров.