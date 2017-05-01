СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота» в Таиланде

Следовавший из Москвы самолет «Аэрофлота», который утром 1 мая попал в воздушную яму до начала посадки в аэропорту Бангкока, подбросило на 100-200 метров вверх. От удара салон Boeing 777 частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в столице Таиланда.

«Часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы», — сказал он, отметив, что на тот момент обязательства пристегнуть ремни не было.

По данным собеседника агентства, пострадали около 20 человек, большинство из них находились в хвостовой части воздушного судна. Члены экипажа не получили травм. Всего на борту находились более 300 человек.

Посадка прошла штатно. Лайнер уже отправился обратно в Москву.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов сообщал ТАСС, что у пострадавших — россиян и иностранцев — множественные переломы. В больницу, куда госпитализировали травмированных пассажиров, прибыли сотрудники дипмиссии, также туда направлен переводчик, рассказал агентству российский посол Кирилл Барский. «По данным, которые мы получаем от компании "Аэрофлот", всем пострадавшим будет выплачена положенная компенсация», — добавил он.