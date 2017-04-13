Пассажиры самолета Qantas пострадали из-за турбулентности

Пассажиры самолета Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas получили травмы из-за сильной турбулентности. Инцидент произошел во время выполнения рейса из Мельбурна в Гонконг. Об этом сообщает The Australian.

Отмечается, что одному из пассажиров потребовалась госпитализация, однако после осмотра врачи отпустили его. Остальные 14 человек получили незначительные повреждения.

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Уточняется, что примерно в 110 километрах к юго-востоку от Гонконга в самолете сработал вибросигнализатор штурвала, который предупреждает пилотов о критической ситуации. После этого управление было переключено на ручной режим, лайнер вошел в зону сильной турбулентности. «Болтанка» продлилась около двух минут.

Австралийское бюро безопасности (ATSB) начало расследование по факту инцидента. Кроме того, Qantas проводит собственную проверку, так как срабатывание вибросигнализатора штурвала считается очень серьезным сигналом, информирующим о том, что самолет входит в сваливание.

В конце февраля из-за сильной турбулентности пострадали пять пассажиров американской авиакомпании American Airlines. Двое из них были доставлены в больницу.