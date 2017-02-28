Пассажиры американского самолета пострадали из-за турбулентности

Пять пассажиров американской авиакомпании American Airlines пострадали в результате сильной турбулентности. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, во время перелета из Сан-Диего (Калифорния) в Чикаго. Из-за турбулентности самолет экстренно сел в городе Денвер в штате Колорадо.

После приземления двух пострадавших отправили в местную больницу. По словам представителя аэропорта Денвера, полученные ими травмы не были опасны для жизни. Еще троим путешественникам медики оказали помощь, но госпитализировать не стали.

По данным портала Airlive, после этого самолет отправился в пункт назначения. В общей сложности на борту судна находились 148 пассажиров и шесть членов экипажа.

В ноябре 2016 года семь человек на борту китайского пассажирского лайнера получили травмы из-за сильной турбулентности. Инцидент произошел, когда воздушное судно, принадлежащее China Eastern Airlines, приближалось к аэропорту Сиднея.