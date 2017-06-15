Авиапаникерам посоветовали сжимать ягодицы и дышать через трубочку

Пилоты пассажирских лайнеров перечислили девять способов справиться со страхом перед турбулентностью. Их советы публикует издание The Telegraph.

Пассажирам, в частности, рекомендуют сжимать и разжимать ягодицы, чтобы таким образом отвлечь внимание от тряски в салоне. Еще один метод — писать что-нибудь на бумаге рукой, которая не является основной (для левши — правой и наоборот). Это также позволяет меньше думать о турбулентности.

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Путешественникам, которые не могут успокоиться из-за болтанки, также советуют дышать через трубочку для коктейлей. Такой трюк ограничит слишком сильный поток воздуха в легкие и поможет избежать гипервентиляции на нервной почве.

Эксперты также говорят, что паникующим пассажирам стоит выбирать места в передней части салона, где тряска ощущается не так сильно. Кроме того, специалисты советуют вообразить идеальный полет, который пройдет нормально и закончится безопасным приземлением.

Путешественники могут прибегнуть к массажу точек на шее и плечах, воздействие на которые уменьшает чувство тревоги и стресса. Также следует избегать употребления алкоголя перед и во время рейса. Если пассажир услышал какой-то непонятный и пугающий для него звук, он может попросить стюардессу объяснить происходящее, что успокоит его.

В случае если эти способы не помогают, эксперты предлагают бороться со страхом фактами. К примеру, нужно знать, что крылья лайнера никогда не отвалятся во время полета, что даже при отказе обоих двигателей самолет сможет планировать еще примерно 113 километров и прочие подобные вещи.

В апреле эксперты турсервиса OneTwoTrip рассказали, что побороть страх перед полетами поможет выбор удобного места в салоне, использование полезных приложений, умение расслабляться без спиртного и другие методы.