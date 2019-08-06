Погибший в горах Киргизии российский турист оказался генералом МВД

Российским туристом, который погиб на пике имени Абу али ибн Сины (пик Ленина) в Киргизии, оказался заместитель главы договорно-правового департамента МВД России, генерал-майор МВД Иван Иванов. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, генерал увлекался альпинизмом. «В этот отпуск он отправился покорять пик Ленина в Киргизии. Трагедия произошла в тот момент, когда он спускался с горы-семитысячника», — сообщили там.

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Отмечается, что тело россиянина уже спустили с вершины.

Об исчезновении 45-летнего российского туриста в горах Киргизии стало известно в конце июля. Во время спуска с пика Ленина он перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что мужчина погиб. Его тело нашли на высоте около 6,2 тысяч метров.

Пик Ленина является одной из самых высоких гор Заалайского хребта. Его высота над уровнем моря составляет 7134 метра. До 1928 года эта вершина носила название пика Кауфмана в честь открывшего ее географа Константина Кауфмана.

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