Пожилая женщина бросилась на аллигатора и заставила отпустить своего пса

В американском городе Бока-Ратон, штат Флорида, аллигатор напал на пожилую женщину, гулявшую с собакой. Как сообщает газета The Palm Beach Post, американка смогла отбить питомца у хищника.

Инцидент произошел, когда 74-летняя Сьюзан Марчиано (Suzan Marciano) спустила собаку с поводка возле озера в парке к западу от Бока-Ратона. Та немедленно забралась в воду по грудь и привлекла внимание двухметрового аллигатора, который таился неподалеку.

Женщина заметила хищника, когда тот уже подплывал к ее питомцу. В следующее мгновение он схватил собаку. «Я, не раздумывая, сделала единственное, что могла: бросилась на него всем своим весом», — рассказывает Марчиано. Она заставила его отпустить пса, но пострадала сама: аллигатор укусил ее за руку.

Женщине удалось отбиться и вместе с собакой выбраться на берег. После этого ей пришлось отправиться в больницу, где на прокушенную кисть руки наложили пять швов. Собаке оказали помощь в ветеринарной клинике.

Место происшествия посетили смотритель парка и представитель Комиссии по рыбным и природным ресурсам штата Флорида. Им не удалось определить, где именно произошло нападение. Кроме того, в момент осмотра они не заметили в озере ни одного аллигатора.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель города Маунт-Плезант штата Южная Каролина спас свою собаку от агрессивного аллигатора. Инцидент произошел, когда он гулял возле пруда со своим терьером.