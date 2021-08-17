Мужчина вытащил свою собаку из пасти аллигатора

Житель города Маунт-Плезант штата Южная Каролина спас свою собаку от агрессивного аллигатора. Об этом сообщает WCIV.

Инцидент произошел, когда Брюс Сэвидж (Bruce Savage) гулял возле пруда со своим терьером по кличке Ханна. «Вдруг слышу свист рассекаемого воздуха, смотрю, а задняя часть Ханны — у аллигатора в пасти», — рассказал он.

Сэвидж стал тянуть терьера за поводок, пытаясь вытащить собаку из зубов хищника. Борьба продолжалась около минуты. Затем рептилия отпустила собаку и уплыла.

Собака осталась жива, но лишилась хвоста и получила различные травмы. Мужчина не пострадал. «Я просто оказался в неправильном месте в неправильное время», —отметил он.

Тут совершенно безопасный район. Об аллигаторах мы знаем, это что-то вроде местной фишки: сумеешь их заметить, или нет? Брюс Сэвидж житель города Маунт-Плезант, штат Южная Каролина

После нападения Сэвидж обратился в службу по контролю за животными. На место происшествия прибыли специалисты по отлову аллигаторов из компании Gator Getter Consultants. Они несколько часов искали аллигатора, но тому удалось ускользнуть.

Ранее в американском штате Миссисипи двухметровый аллигатор съел таксу на глазах у ее хозяйки. Женщина повела собак на пасеку, чтобы собирать чернику, отвлеклась на неядовитую змею и не заметила, как один из псов убежал к озеру.