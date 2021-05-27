Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора

Аллигатор в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, растерзал собаку, которая выбежала из дома и направилась к водоему. Об этом сообщает сайт телеканала News 4 Jax.

Вечером в понедельник, 24 мая, собака выбежала из дома без ведома хозяев и направилась к озеру. Около водоема на шестикилограммового пса напал аллигатор.

«В этой ситуации хозяева ничего не могли поделать», — заявила сотрудница организации по охране природных ресурсов Хизер Хан (Heather Hahn). Представитель комиссии по рыбным ресурсам и охране дикой природы штата Флорида Карен Паркер (Karen Parker) уточнила, что собака погибла в пасти трехметрового самца аллигатора. Позже рептилию изловили и забрали специалисты по поимке аллигаторов. Ее разместят на аллигаторовой ферме или пустят на мясо.

Представитель пункта базирования и военно-морской авиастанции ВМС США Мэйпорт Билл Остин (Bill Austin) напомнил местным жителям о необходимости держаться подальше от аллигаторов.

«Это напоминание, что необходимо держаться подальше от аллигаторов самим и оберегать питомцев. Собак необходимо выгуливать на поводках, особенно около водоемов», — говорится в сообщении, опубликованном на странице базы в Facebook.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Эверглейдс, американский штат Флорида, аллигатор съел темного тигрового (бирманского) питона, поедающего местных зверей. Видеоролик с рептилией собрал тысячи просмотров и сотни лайков.