Пес погиб в зубах крокодила на глазах потрясенного хозяина

В Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина снимал на видео трех псов, которые плескались в реке Уотсон на севере Квинсленда. Неожиданно из воды выпрыгнул крупный крокодил и схватил собаку, которую звали Бенни. В конце видео рептилия уплывает с добычей в зубах. «О нет, Бенни!» — сокрушается за кадром хозяин собаки.

Координатор Центра знаний аборигенов орукун Ноэль Уотермен (Noel Waterman) заявил, что эти кадры должны послужить предупреждением для владельцев собак, которые позволяют им играть в реках во время прилива, когда крокодилов особенно трудно заметить.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В 2017 году сообщалось, что австралийский политик Боб Каттер отказался обсуждать гей-браки, пока, по его словам, «каждые три месяца в Северном Квинсленде крокодил разрывает человека». Каттер представлял в парламенте сельское население штата Квинсленд.

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