Политик рассказал про кровожадных крокодилов в ответ на вопрос о гей-браках

Австралийский политик Боб Каттер рассказал про крокодилов в ответ на вопрос про гей-браки. Он выступил в эфире новостного выпуска австралийского канала ABC news.

Каттера, который представляет сельское население штата Квинсленд, спросили, как он относится к легализации однополых браков в стране. «Я имею в виду, знаете ли, люди имеют право на свои сексуальные наклонности. Как по мне, пусть цветут тысячи цветов», — ответил политик довольно благодушным тоном.

«Но я не собираюсь тратить на это ни минуты, потому что в это же время каждые три месяца в Северном Квинсленде одного человека разрывает крокодил», — сурово добавил он.

Видео стало вирусным после того, как его показали в политическом ток-шоу Insiders. Зрителей рассмешила речь политика.

Пользователь Сэм Куни призвал всех в сети «взглянуть на это видео, чтобы понимать, в какой стране я живу и какие у нас политики».

Журналист Мэтт Уайтхэд признался, что речь Каттера станет его коронным номером на вечеринках.



