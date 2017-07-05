Крокодил откусил часть конечности справлявшему в океан нужду туристу

Крокодил напал на туриста в мексиканском городе Канкун, откусив мужчине часть руки. Об этом сообщает портал Riviera Maya News.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 июля. По предварительным данным, Кэл Монзон (Cal Monzon), отдыхавший в одном из отелей курорта, вышел на улицу и решил помочиться в расположенную рядом лагуну. Отмечается, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Там на него напала рептилия, она откусила 40-летнему туристу правую руку выше локтя. На крики Монзона выбежал охранник отеля, который вызвал медиков.

Путешественника доставили в частную клинику, где ему пришлось удалить оставшуюся часть конечности из-за серьезных травм. Как уточняет New York Daily News, пострадавший оказался гражданином США.

Об аналогичном происшествии в Уганде стало известно в апреле текущего года. Тогда нильский крокодил набросился на купавшегося в озере туриста и откусил ему ногу. В ноябре 2016 года пресноводный крокодил атаковал в Австралии гражданина Дании, упавшего на животное при попытке сфотографировать его.

