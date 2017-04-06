Крокодил откусил туристу ногу в Африке

Нильский крокодил напал на купавшегося в африканском озере туриста и откусил ему ногу. Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел в округе Калангала в центральной части Уганды. Белый мужчина средних лет, личность которого не раскрывается, плавал в озере Виктория, когда его атаковала рептилия.

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Крокодил откусил отдыхающему левую ногу ниже колена. Местные жители вытащили из воды путешественника, находившегося в полубессознательном состоянии из-за потери крови. На помощь также пришел солдат угандийской армии. Дальнейшая судьба пострадавшего неизвестна.

Нильский крокодил — самый большой из трех видов этих пресмыкающихся, обитающих в Африке, и второй по величине в мире. Средняя длина тела хищника составляет более пяти метров.

В ноябре 2016 года в Австралии пресноводный крокодил покусал датского туриста после того, как мужчина упал на животное, пытаясь сфотографировать его.