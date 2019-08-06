Нападение крокодила на собаку попало на видео

Во время наводнения в индийском городе Вадодара, штат Гуджарат, на собаку напал крокодил. Об этом сообщает издание The Indian Express.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как рептилия незаметно подплыла к собаке по затопленной улице. Животное успело отскочить в последний момент и не пострадало.

«Судя по видео, собака была слишком близко и крокодил просто хотел предупредить ее», — комментирует чиновник Винод Дамор (Vinod Damor), который возглавляет операцию по отлову крокодилов, попавших в Вадодар во время наводнения.

«На том участке реки Вишвамитра, где она проходит через город, живут около 150 крокодилов, — утверждает он. — Когда река затопила город, некоторые из них проникли в жилые районы».

Власти сформировали шесть отрядов для отлова рептилий. К пятнице, 2 августа, им удалось поймать лишь семь крокодилов среднего размера. Кроме того, они нашли две черепахи и несколько змей.

В 2013 году сообщалось, что бразильская семья обнаружила за диваном в своем доме полутораметрового аллигатора, который проник в дом после наводнения.

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