Пьяный китаец пнул редкого аллигатора

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В Китае подвыпивший посетитель заповедника пинал редкого китайского аллигатора, но животное проигнорировало его. На ролик обратило внимание издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в Заповеднике китайских аллигаторов города Сюаньчэн провинции Аньхой. Мужчина сначала попытался дотянуться до аллигатора, лежавшего на камне под мостом, рукой, а затем начал пинать его ногой. Рептилия никак не реагировала на происходящее, а затем спрыгнула в воду и уплыла.

Представители парка сообщили, что аллигатор не пострадал. Его пьяного обидчика немедленно выгнали с территории заповедника. Администрация заведения заявила, что усилит меры безопасности, чтобы надежнее защитить аллигаторов от посетителей.

Заповедник является домом для восьми тысяч китайских аллигаторов, вида, который находится на грани исчезновения. Согласно данным Общества сохранения диких животных Китая, в дикой природе осталось всего 120 особей.

Китайские аллигаторы считаются одними из самых спокойных представителей отряда крокодилов и могут укусить человека только в целях самообороны.

В апреле сообщалось о китайцах, насмерть забивших камнями кенгуру в зоопарке. Посетители хотели, чтобы животное проснулось и попрыгало.

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