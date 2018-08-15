Посетитель зоопарка отшлепал бегемота

Американская полиция разыскивает посетителя зоопарка в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, который отшлепал бегемота. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Видео инцидента появилось в соцсетях около недели назад. В нем показано, как неизвестный мужчина перелезает через ограждение и приближается к краю вольера, в котором сидят два бегемота: четырехлетняя Рози и ее мать Мара. Улучив момент, он ложится на бортик, шлепает Рози и быстро убегает.

Сотрудники зоопарка узнали о произошедшем лишь из видео в интернете. Они обратились в правоохранительные органы, и полиция начала расследование. Отсутствие у бегемота реакции на шлепок не позволяет обвинить мужчину в жестокости к животным, однако он незаконно проник в вольер, что запрещено законами штата.

13 августа сообщалось, что в Кении бегемот загрыз туриста из Китая. Мужчина снимал животных возле отеля, когда один из бегемотов напал на него и укусил в грудь.

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