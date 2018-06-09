Агрессивный бегемот атаковал пролетающий вертолет

В ЮАР агрессивный бегемот прыгнул на вертолет, который пролетал над водоемом на небольшой высоте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Егери частного охотничьего заказника Аквила, расположенного недалеко от южноафриканского города Вустер, обратили внимание на агрессивного самца, который часто ввязывался в драки с другими бегемотами. Когда он стал нападать на новорожденных детенышей, его решили переселить в другое место.

На поиски животного отправили вертолет. На его борту находился зверолов Джералд Минаар (Gerald Minnaar), который планировал усыпить бегемота дротиком с транквилизатором. Когда вертолет завис над озером, агрессивный самец бросился на него и попытался схватить зубами, но промахнулся.

«Мы искали его и даже не догадывались, что он прямо под нами, — рассказал пилот Кобус Крус (Kobus Crous). — Бегемот просто выскочил из воды с раскрытыми челюстями. Если бы схватил, победил бы кто-то один». Вертолет быстро набрал высоту, а затем погнал бегемота к берегу, где его проще усыпить.

По оценке сотрудников заказника, животное весило около полутора тонн. Его тело было покрыто ранами, полученными в драках с бегемотами.

В мае сообщалось, что участник сафари в национальном парке Крюгера в ЮАР снял на видео нападение крокодилов на антилопу гну, в которое вмешались бегемоты. Они кусали крокодилов, что помогло антилопе освободиться.

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