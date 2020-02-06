Аллигатор растерзал поедающего зверей огромного питона и попал на видео

@EvergladesNPS / Twitter

В национальном парке Эверглейдс, американский штат Флорида, аллигатор съел темного тигрового (бирманского) питона, поедающего местных зверей. Произошедшее попало на видео и заинтересовало администрацию Twitter-аккаунта парка.

3 февраля представители Эверглейдс опубликовали ролик, снятый посетителем парка Ричардом Петровским (Richard Petrosky). «Этот инвазивный темный тигровый питон не ровня нашему американскому аллигатору! — написали администраторы @EvergladesNPS. — Учитывая, как сильно эти питоны разрушают экосистему Эверглейдса, мы рады, что местные звери дают им отпор».

На кадрах видно, как аллигатор растерзал питона и неподвижно лежит в водоеме. Видеоролик собрал тысячи просмотров и сотни лайков. «Гаторы, так держать!» — комментировали пользователи сети. «Надеюсь, гаторы получают удовольствие от подобного блюда», — поддерживали другие юзеры.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Как правило, они достигают 3,7 метра в длину, однако встречаются экземпляры до 5,74 метра. Представители этого вида попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну. О нападениях на людей пока не сообщалось.

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