Смертельная схватка четырехметрового питона и аллигатора попала на видео

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Посетитель национального парка Эверглейдс в американском штате Флорида стал свидетелем смертельной схватки питона и аллигатора. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Когда Юэн Уилсон (Ewan Wilson) наткнулся на сцепившихся рептилий, поединок уже подходил к концу. Четырехметровый темный тигровый питон безуспешно пытался вырваться из пасти аллигатора длиной около трех метров, но тот не разжимал челюсти. Время от времени хищник тряс добычу, пытаясь переломить ей хребет.

«Аллигатор вышел из этой битвы победителем и утащил тушу огромной змеи вглубь Эверглейдса, где я больше не мог следовать за ним», — рассказывает Уилсон.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина типичного представителя этого вида составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра. Они попали во Флориду не более 30 лет назад, расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну.

В феврале сообщалось, что житель американского штата Флорида запечатлел нападение аллигатора на огромного питона. На кадрах видно, как аллигатор пытается побороть темного тигрового питона, длина которого, по оценке очевидца, превышала три метров.

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