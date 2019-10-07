Найден поедающий зверей 44-килограммовый питон-рекордсмен

В Национальном заповеднике Биг-Сайпресс на юге штата Флорида, США, обнаружили 44-килограммового темного тигрового (бирманского) питона. Об этом сообщает Daily Mail.

22 сентября супруги Синтия Даунер (Cynthia Downer) и Джонатан Лопес (Jonathan Lopez) поймали самку 5,6 метра в длину. Пара представляла группу змееловов Python Action Team, которая отлавливает питонов на территории региона Эверглейдс.

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«Питон 5,6 метра в длину свернулся тут, как булочка с корицей», — отметили Даунер и Лопес.

По данным Комиссии по охране рыб и диких животных Флориды, это самый крупный питон, пойманный в заповеднике Биг-Сайпресс, а также второй по размерам в штате. Он оказался лишь на десять сантиметров короче рекордсмена.

Представители Комиссии подчеркнули, что поимка самки темного тигрового питона крайне важна для устранения вредоносных пресмыкающихся. При размножении на свет появляются до 60 новых особей.

На данный момент группе Python Action Team удалось поймать 900 питонов.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Как правило, они достигают 3,7 метра в длину, однако встречаются экземпляры до 5,74 метра.

Представители этого вида попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну. О нападениях на людей пока не сообщалось. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

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