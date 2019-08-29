Мужчина поймал поедающего местных зверей гигантского питона

В американском штате Флорида обнаружили темного тигрового (бирманского) питона, который стал вторым по длине из пойманных в штате. Об этом сообщает Space Coast Daily.

Член комиссии по сохранению рыб и дикой природы Флориды Кевин Рейх (Kevin Reich) поймал рептилию длиной 5,4 метра. «Это вторая по величине змея, которую мы когда-либо ловили», — отметили представители организации.

Темные тигровые питоны попали во Флориду не более 30 лет назад. Длина типичного представителя этого вида составляет 3,7 метра. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну. О нападениях на людей не сообщалось.

Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников, призванные сократить поголовье инвазивного вида. В 2019 году в рамках программы истребления питонов удалось убить 1859 особей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!