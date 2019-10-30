Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Украина пообещала обойтись без российского газа
Даудов сохранил полномочия после критики Кадырова
Россиянам разрешили есть мороженое при простуде
В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО
Определены самые подделываемые в России банкноты
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Курдов захотели включить в состав сирийской армии
Изучена субстанция из секретной ядерной базы во льдах
Зеленский попросил отказаться от слова «сепар»
Сирийцы стали копировать российский спецназ
Новости партнеров

Борзый пес сбежал от хозяина и погиб в пасти аллигатора

Перейти в «Мою Ленту»

В американском штате Флорида аллигатор растерзал домашнего пса породы левретка по кличке Эбби. Об этом сообщает таблоид Metro.

55-летний Эрик Смит (Eric Smith) вспоминает, как вернулся после работы и выпустил своих собак на задний двор. В этот момент Эбби нашла в заборе щель и сбежала. Хозяин обнаружил ее мертвое тело в канале спустя три часа поисков.

«По всей видимости, аллигатор сломал собаке шею и челюсть, — рассказывает Смит. — Когда я ее обнаружил, из шеи у нее шла кровь. Думаю, с ней расправились буквально за пару секунд».

Американец вызвал представителей комиссии по сохранению рыб и дикой природы Флориды, которые достали Эбби из канала. Позже прибыли специалисты и расставили ловушки, чтобы поймать аллигатора.

Ранее в октябре сообщалось, что в Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Мужчина снимал на видео трех псов, которые плескались в реке. Неожиданно из воды выпрыгнул крупный крокодил и схватил собаку по кличке Бенни.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Elderly pet greyhound savaged to death by alligator after escaping her yard
Пес погиб в зубах крокодила на глазах потрясенного хозяина
Нападение крокодила на собаку попало на видео
Крокодил съел издевавшуюся над ним десять лет собаку
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0228 октября

«Причин для возвращения не видим»

История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
17:25Сегодня

Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась

16:15Сегодня

Номер службы секса по телефону по ошибке напечатали на документах школьников

15:33Сегодня

Женщина сбросила 73 килограмма на диете из бургеров и чипсов

Из жизни00:0623 октября
Стив и Камре Курто

«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»

Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
14:31Сегодня

Мужчина застрял на вершине 82-метровой трубы и умер

13:33Сегодня

«Канализационного монстра» весом 40 тонн вытащили из трубы руками

12:42Сегодня

Скорбящих на поминках случайно угостили кексом с гашишем

Из жизни00:0521 октября

«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»

История россиянина, перебравшегося в Сербию
11:12Сегодня

Умерла признанная самым старым человеком планеты 123-летняя россиянка

10:10Сегодня

Мужчина 13 лет играл в лотерею с одними и теми же числами и разбогател

07:03Сегодня

Женщина застукала супруга с подругой и хитроумно ему отомстила

Россия
Россиянам разрешили есть мороженое при простуде
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Российскую ЛГБТ-активистку отчислили из университета
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Взамен единственного в деревне колодца россияне получили новый у помойки
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Россиян попросили скинуться на туалетную бумагу детям
Все материалы
Мир
Курдов захотели включить в состав сирийской армии
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Сирийцы стали копировать российский спецназ
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Объяснена причина закрытия посольств Израиля по всему миру
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
В Израиле отыскали «настоящего» убийцу бывшего премьера
Все материалы
Бывший СССР
Украина создаст телеканал для информационной войны за Донбасс
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Сенцов счел украинцев проблемой Украины
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
ДНР начала военные учения из-за украинских националистов
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Лукашенко похвастался отказом от декоммунизации
Все материалы
Экономика
Определены самые подделываемые в России банкноты
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Эксперты Deloitte и ЦСР объяснили рост выручки нефтесервисных компаний России
Академия для малышей
О пользе изучения иностранного языка с младенчества
Украина пообещала обойтись без российского газа
«Алтайское масло и сыр гремели в Европе»
О возрождении традиционных форм производства и продукции региона
Названы сроки строительства нового российского мегамоста
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала директора физического института РАН
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Собиравшую деньги на лечение российскую пианистку осудили за героин
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сына высокопоставленного российского чиновника поймали с наркодилерами
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами
Все материалы
Наука и техника
Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон
Все материалы
Спорт
Бывшего футболиста сборной России подловили на незнании возраста дочери
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Моуринью захотел вернуться в АПЛ
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Малкин назвал причины получения американского гражданства
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Стало известно об отношениях Медведевой с Тутберидзе и Загитовой
Все материалы
Культура
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Отец Линдси Лохан поведал о ее отношениях с саудовским принцем
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка использовала при окрашивании волос пакет из магазина и заклеймила себя
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Познер в Instagram оказался не Познером
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Ведущий программы «Время» захотел ответить за слова о зомбированных геймерах
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Канал RT потроллил и обматерил Навального
Все материалы
Ценности
Уникальное платье Леди Гаги отдали горничной
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без нижнего белья
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Студентка в «окровавленном» костюме попала в аварию и перепугала полицию
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Модель нашла неожиданную причину женской полноты и была поднята на смех
Все материалы
Путешествия
Назван простой способ бесплатно получить улучшенный номер в отеле
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Boeing обвинили в создании «летающих гробов»
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Российские пляжи разочаровали туристов
Все материалы
Из жизни
Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Номер службы секса по телефону по ошибке напечатали на документах школьников
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Женщина сбросила 73 килограмма на диете из бургеров и чипсов
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Мужчина застрял на вершине 82-метровой трубы и умер
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot ведут переговоры о слиянии
Все материалы
Дом
Москвичи возмутились строительством очередного небоскреба
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Каждый второй россиянин оказался доволен своим жильем
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Россиянам посоветовали жить на арендные доходы
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы