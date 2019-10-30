Борзый пес сбежал от хозяина и погиб в пасти аллигатора

В американском штате Флорида аллигатор растерзал домашнего пса породы левретка по кличке Эбби. Об этом сообщает таблоид Metro.

55-летний Эрик Смит (Eric Smith) вспоминает, как вернулся после работы и выпустил своих собак на задний двор. В этот момент Эбби нашла в заборе щель и сбежала. Хозяин обнаружил ее мертвое тело в канале спустя три часа поисков.

«По всей видимости, аллигатор сломал собаке шею и челюсть, — рассказывает Смит. — Когда я ее обнаружил, из шеи у нее шла кровь. Думаю, с ней расправились буквально за пару секунд».

Американец вызвал представителей комиссии по сохранению рыб и дикой природы Флориды, которые достали Эбби из канала. Позже прибыли специалисты и расставили ловушки, чтобы поймать аллигатора.

Ранее в октябре сообщалось, что в Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Мужчина снимал на видео трех псов, которые плескались в реке. Неожиданно из воды выпрыгнул крупный крокодил и схватил собаку по кличке Бенни.

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