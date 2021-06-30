Рыболов угодил в пасть аллигатора и вырвался

В американском городе Венис, штат Флорида, рыболов угодил в пасть аллигатора и выжил. Об этом сообщает WTVT.

Инцидент произошел, когда 39-летний мужчина зашел в пруд-отстойник. Рептилия схватила его за левую ногу, однако рыболову удалось вырваться. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Комиссия по рыбным ресурсам и охране дикой природы штата Флорида направила на место происшествия специалистов по отлову аллигаторов, сообщает WBBH-TV. Рептилию планируют поймать и перевезти в другой водоем.

Ловец диких животных Джастин Мэтьюз (Justin Matthews) из компании Matthews Wildlife Rescue рассказал WWSB, что во Флориде аллигаторы редко нападают на людей. По его словам, зачастую это случается после того, как рептилию начинают подкармливать. «Никогда не бросайте еду аллигатору, — призвал он. — Хоть раз кинете — и аллигатор испорчен, он будет ассоциировать людей с кормом».

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.