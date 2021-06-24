Медики пришили пациенту откушенную аллигатором руку

Медики в американском штате Флорида пришили пациенту откушенную аллигатором руку. Об этом сообщает издание Health Day.

В августе 2020 года 42-летний пожарный Карстен Киффер (Carsten Kieffer) отправился с друзьями охотиться на аллигаторов на озеро Джесуп.

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Мужчины поймали на удочку 3,5-метрового аллигатора, а затем зацепили его двумя гарпунами, чтобы подтащить к лодке.

Неожиданно рептилия прыгнула в лодку и вцепилась в правое предплечье Киффера. Друзья поспешили на помощь американцу и смогли разжать зубы аллигатора при помощи стального шеста. После этого аллигатор сумел высвободиться и уплыть.

В результате укуса у американца оказались переломаны кости. Рука осталась висеть на остатках мышцы.

Врачи поначалу сомневались в перспективе лечения пациента. У Киффера был травмирован нерв, у него началось заражение, и он страдал от потери крови. Но благодаря профессионализму врачей и тому, что аллигатор не задел зубами важные нервы, мышцы и сухожилия, медикам удалось пришить руку Киффера обратно. Операция длилась 20 часов.

В апреле, спустя восемь месяцев после нападения мужчина смог вернуться к активному образу жизни.

Ранее сообщалось, что аллигатор напал на собиравшего акульи зубы жителя американского города Тампа, штат Флорида. Рептилия укусила мужчину в голову и руку.