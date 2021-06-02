Аллигатор искусал собиравшего акульи зубы ныряльщика

Аллигатор напал на собиравшего акульи зубы жителя американского города Тампа, штат Флорида. Об этом сообщает сайт телеканала ABC Action News.

В воскресенье, 29 мая, Джеффри Хейм (Jeffrey Heim) встретил аллигатора, когда нырял в реке Мякка в поисках акульих зубов на побережье города Венеция, штат Флорида. Нападение произошло через несколько секунд после того, как ныряльщик зашел в воду.

Рептилия укусила мужчину в голову и руку. В результате он получил травму черепа. «Я думал, что меня ударил пропеллер. Меня будто протаранила лодка, которая мчится со скоростью 80 километров в час. Укуси он меня куда-нибудь еще, мне была бы крышка», — сказал Джеффри Хейм.

Врачи наложили ныряльщику 34 шва. Лечение после укусов рептилии займет несколько недель.

«Это его среда, он защищал свою семью. И я узнал это на своей шкуре. Я счастлив, что все не закончилось гораздо хуже. Я за всю жизнь никогда столько не плакал. И не от боли, а от осознания того, через что мне пришлось пройти, и что я буквально был на волосок от смерти», — подчеркнул мужчина.

В Комиссии по рыбным и природным ресурсам штата уточнили, что в мае и июне у аллигаторов брачный сезон. В это время они становятся более активными и агрессивными.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Южная Каролина отправился на рыбалку на залив Мерреллс и случайно поймал на удочку аллигатора. Мужчина смог снять рептилию с крючка и отпустил ее.