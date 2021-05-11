Огромный аллигатор прогнал рыбака и попал на видео

Огромный аллигатор прогнал рыбака с берега в американском штате Флорида. На видео с рептилией обратил внимание портал Creative Loafing.

Вечером в субботу, 8 мая, 22-летний Томми Ли (Tommy Lee) рыбачил в национальном парке Эверглейдс. Неожиданно из-под воды показалась голова крупного аллигатора.

Мужчина поспешил убраться подальше от берега. Бегство рыбака попало на видео. На кадрах видно, как трехметровая рептилия подплывает к берегу и начинает преследовать мужчину.

«Господи Иисусе, надо быть осторожнее», — говорит Ли. Он убегает по узкой тропинке, но спотыкается и падает. Аллигатор направляется к нему. «Похоже, моя рыбалка на тарпона закончена», — добавил мужчина, когда ему удалось отбежать на безопасное расстояние.

Вскоре аллигатор вернулся в воду, однако мужчина предпочел закончить рыбалку.

Брачный сезон у аллигаторов начинается в начале апреля, а спаривание происходит в мае-июне. В этот период рептилии активнее обычного, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

Ранее сообщалось, что трехметровый аллигатор погнался за каяком американца в округе Ричмонд (штат Джорджия, США) и был пойман. Рептилия была длиной три метра и весила более 130 килограммов.