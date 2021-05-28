Рыбак случайно поймал аллигатора вместо ската и попал на видео

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Рыбак из американского штата Южная Каролина отправился на рыбалку на залив Мерреллс и случайно поймал на удочку аллигатора. На видео случившегося обратил внимание сайт телеканала Fox 9.

20 мая Роберт Берчмайер (Robert Birchmeier) пошел на рыбалку, закинул удочку и почувствовал, что на крючок попалось что-то большое. Мужчина решил, что это морской скат, и начал вытягивать улов.

Через несколько секунд на поверхности воды показался аллигатор. «О боже, это не скат», — воскликнул Берчмайер.

Рептилия начала метаться в попытках сорваться с крючка, который зацепился за ее лапу. В итоге аллигатор оказался перевернут вниз головой. Берчмайер смог снять рептилию с крючка и отпустил ее.

Рыбак не первый раз встречает аллигаторов на этом месте. «Я ездил сюда около 500 раз и видел множество мелких аллигаторов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что огромный аллигатор прогнал рыбака с берега в американском штате Флорида. Бегство рыбака попало на видео.