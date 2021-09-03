Соседи лопатой отбили женщину с собакой у аллигатора

Жители США при помощи лопаты отбили соседку у напавшего на нее аллигатора

Соседи спасли жительницу американского города Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, на которую напал аллигатор во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Wyoming News Now.

Двухметровый аллигатор напал на женщину, которая вышла на прогулку с собакой, и потащил ее в водоем. Соседка увидела происходящее и бросилась на помощь американке. Она попыталась вытянуть женщину из воды и поняла, что аллигатор крепко вцепился в нее.

Муж соседки взял лопату, забежал в воду и начал бить ею рептилию, пока та не отпустила жертву. В департаменте природных ресурсов Южной Каролины заявили, что соседи спасли жизнь женщине.

Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами ноги. Собака не пострадала.

В департаменте отметили, что аллигатора усыпили. Животному проведут вскрытие, чтобы узнать, прикармливали ли его местные жители.

Ранее сообщалось, что аллигатор напал на 60-летнего мужчину вблизи парка Ва-Ке Хатчи в американском городе Форт-Майерс, штат Флорида. Прохожий, который стал очевидцем произошедшего, вызвал скорую помощь.

