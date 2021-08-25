Разъяренный аллигатор укусил слишком близко подошедшего к нему пожилого мужчину

Аллигатор напал на 60-летнего мужчину вблизи парка Ва-Ке Хатчи в американском городе Форт-Майерс, штат Флорида. Об этом сообщает издание Wink.

Пожилой мужчина гулял по тропе, вдоль которой расположено множество небольших водоемов, и случайно подошел слишком близко к аллигатору. В результате разъяренная вторжением на свою территорию рептилия напала на американца.

Прохожий, который стал очевидцем произошедшего, вызвал скорую помощь. «Мужчина получил серьезные травмы левой руки и левой стороны торса», — сказал представитель Комиссии по охране рыбных и природных ресурсов штата Адам Браун.

На место происшествия прибыл ловец аллигаторов, чтобы изловить рептилию и эвакуировать в безопасное место. Отмечается, что пойманные аллигаторы становятся собственностью ловцов. Иногда их помещают на аллигаторовые фермы или убивают.

Ранее сообщалось, что смотрительница зоопарка из США, на которую во время экскурсии напал аллигатор, вступилась за животное. Она считает, что аллигатор не должен пострадать из-за случившегося.

