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Смотрительница зоопарка вступилась за покусавшего ее аллигатора

Смотрительница зоопарка Линдси Булл встала на защиту покусавшего ее аллигатора
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Кадр: «Sky News»

Смотрительница зоопарка из США, на которую во время экскурсии напал аллигатор, вступилась за животное. Об этом сообщает Sky News.

Попавший на видео инцидент произошел 14 августа во время экскурсии для детей, у одного из которых был день рождения. Рептилия набросилась на смотрительницу зоопарка Линдси Булл и чуть не откусила ей руку. Спасти женщине конечность удалось только благодаря отбившим ее у аллигатора посетителям и успешно проведенной врачами операции.

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Тем не менее Булл считает, что аллигатор по имени Дарт Гатор не должен пострадать из-за случившегося. «Мы будем бороться за него до последнего. Пока мы отвечаем за него, никаких последствий не будет. Он просто животное и поступил так, как поступило бы любое животное», — заявила Булл.

Она рассказала, что Дарт напал на нее, потому что растерялся — в момент атаки его должны были кормить, и он принял руку смотрительницы за еду. «Он подумал, что моя рука — большой кусок курицы, и схватил ее», — пояснила женщина.

В настоящий момент разрешение зоопарка на владение аллигатором находится на рассмотрении в органах по надзору за животными и может быть аннулировано. Однако Линдси Булл и хозяин зоопарка Шейн Ричинс уверяют, что Дарт Гатор больше никому не причинит вреда, а случившееся было случайностью.

Булл рассказала, что работала с Дарт Гатором больше трех лет, научила его многим командам и даже может спокойно поцеловать аллигатора в морду. «О, я люблю его. Он как член семьи. И остальные сотрудники тоже его любят. Все любят Дарта», — сказала смотрительница.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида огромный аллигатор подкрался к рыбаку и попал на видео. Рептилия приблизилась к мужчине на расстояние около метра, когда ее заметили.

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