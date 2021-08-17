Огромный аллигатор незаметно подобрался к рыбаку и попал на видео

Огромный аллигатор подобрался к рыбаку в национальном парке Эверглейдс в американском штате Флорида. Видео с рептилией опубликовал в TikTok пользователь @Capecoral.Jade.

Запись начинается с того, что мужчина стоит у кромки воды и пытается ловить рыбу при помощи приманки. Кто-то за кадром говорит, что рыба исчезла из виду. Пока рыбак приманивал рыбу, держащий в руках камеру человек заметил что-то в воде.

В кадр попал огромный аллигатор, который незаметно сидел всего в метре от них, частично скрываясь в мутной воде болота. Пока люди отходили от берега, рептилия продолжала спокойно находиться на месте. В какой-то момент аллигатор медленно высунул голову из воды.

Один из людей за кадром мрачно пошутил, что сидеть во Флориде на берегу, свесив ноги в воду, — плохая идея.

Запись набрала более 24 миллионов просмотров. Большинство пользователей в комментариях шутили, что аллигатор ждал, пока кто-то свалится в воду. Некоторые написали, что заметили рептилию еще до того, как ее увидел оператор. Третьи напомнили, что важно быть осторожным, когда находишься на берегу водоемов в таких местах, как Флорида.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Южная Каролина отправился на рыбалку на залив Мерреллс и случайно поймал на удочку аллигатора. Американец смог снять рептилию с крючка и отпустил ее.

