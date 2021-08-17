Аллигатор напал на смотрительницу зоопарка на глазах у детей

Посетители частного зоопарка в городе Уэст-Вэлли-Сити штата Юта спасли смотрительницу, которую утащил в воду аллигатор на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал KCPQ.

В субботу, 14 августа, сотрудница зоопарка проводила экскурсию для группы детей и взрослых. Люди пришли в зоопарк, чтобы отпраздновать день рождения одного из детей. Когда экскурсовод открыла дверь в вольер, чтобы покормить аллигатора, животное внезапно напало на нее. Смотрительница оттолкнула рептилию, но аллигатор схватил ее руку. Она попыталась освободиться и сделала шаг в вольер. Аллигатор потащил ее в воду.

Посетители Донни Уайзмен и Тодд Кристофер бросились на помощь пострадавшей. На записи видно, как один из них лезет в вольер и садится на спину рептилии, а другой пытается раскрыть ее пасть, чтобы вытащить руку смотрительницы. В конце концов, аллигатор отпускает жертву, Тодд вытаскивает ее из вольера. Уайзмен остается внутри и удерживает животное, а затем выбирается из вольера.

Еще одна посетительница зоопарка, которая раньше работала медсестрой, оказала пострадавшей первую помощь до прибытия врачей.

«Работа с некоторыми из этих животных несет определенный риск, который мы как сотрудники принимаем. Мы хотим поблагодарить наших гостей за героизм», — отмечается в заявлении зоопарка.

Пострадавшая получила незначительные травмы руки.

Ранее сообщалось, что в сафари-парке в городе Ранкагуа, Чили, тигр растерзал сотрудницу во время уборки. Хищник вырвался из вольера и мощным ударом лапы расцарапал жертве шею.