Тигр вырвался из вольера и растерзал сотрудницу сафари-парка

В сафари-парке в городе Ранкагуа, Чили, тигр растерзал сотрудницу во время уборки. Об этом сообщает CNN.

В пятницу, 6 августа, сотрудница сафари-парка, чью личность полиция не установила, занималась уборкой. Во время работы персонала на территории парка животных закрывают в вольерах. Женщина была уверена, что звери закрыты, и ей ничего не угрожает.

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Однако неожиданно на нее напал тигр — хищник вырвался из вольера и мощным ударом когтистой лапы расцарапал жертве шею. По словам сотрудника полиции Ранкагуа Уильямса Эспинозы (Williams Espinoza), смерть работницы парка наступила мгновенно. «Она не поняла, что дверь клетки животного была открыта. Тигр резко и неожиданно ее атаковал, и она скончалась на месте», — объяснил Эспиноза.

Сафари-парк закрыли на время проведения расследования полицией. Представители парка отказались комментировать случившееся. Данных о состоянии тигра нет.

Ранее сообщалось, что в городе Порт-Элизабет, ЮАР, тигр растерзал смотрителя парка хищных животных и домогался самки. Мужчина попытался перепрыгнуть через забор, но тигр настиг его.

