Тигр растерзал оставшуюся в одиночестве в поле девочку

Тигр растерзал оставшуюся в одиночестве 15-летнюю девочку в поле вблизи индийского города Асифабад, штат Телангана. Об этом сообщает издание Times Now News.

В воскресенье, 29 ноября, Пасула Нирмала (Pasula Nirmala) осталась одна в поле, пока двое ее братьев отправились за водой к ручью. На нее напал тигр.

Услышав крики сестры о помощи, братья побежали к ней. Они начали кричать, чтобы отпугнуть животное. Тигр протащил девочку около 15 метров, бросил ее и скрылся в лесу.

Это уже второй случай в данном районе за последние 18 дней. 11 ноября 22-летний Сиддам Вигнешвар (Siddam Vigneshwar) погиб в результате нападения тигра в деревне Дигида в 30 километрах от места нападения на Нирмалу. Большая кошка напала на него, когда он с друзьями отправился на озеро рыбачить.

Представители лесничества заявили, что тигр, который напал на Вигнешвара, пришел из соседнего штата Махараштра. «Этот тигр вернулся обратно в лес в штате Махараштра», — сообщили там.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента лесного хозяйства индийского города Чандрапура, штат Махараштра, поймали тигра, который убил по меньшей мере восемь человек. Задачу сотрудников департамента лесного хозяйства осложняло то, что тигр нападал на наживку только ночью, когда использование транквилизаторов запрещено.