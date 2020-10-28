Убившего восемь человек неуловимого тигра изловили и посадили в клетку

Сотрудники департамента лесного хозяйства индийского города Чандрапура, штат Махараштра, поймали тигра, который убил по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Сотрудники департамента лесного хозяйства девять месяцев охотились на неуловимого тигра по кличке RT1. На счету шестилетнего животного было 11 нападений на людей, восемь из которых — с летальным исходом. Это был рекордный показатель для штата. Вопреки предостережениям, местные жители продолжали ходить в лес.

Задачу сотрудников департамента лесного хозяйства осложняло то, что тигр нападал на наживку только ночью, когда использование транквилизаторов запрещено.

Днем во вторник, 27 октября, животное попалось в ловушку, которую установили сотрудники департамента лесного хозяйства под железнодорожным мостом. «Животное было моментально усыплено транквилизатором и помещено в клетку», — говорится в официальном заявлении департамента.

«Тигр RT1 был успешно пойман сотрудниками департамента лесного хозяйства Махараштры», — написал в Twitter главный лесничий штата Мувала Кондала Рао (Muvvala Kondala Rao). Он не уточнил, какова будет дальнейшая судьба животного.

Ранее сообщалось, что тигрица растерзала пастуха из индийской деревни Мажхара Пераб, штат Уттар-Прадеш. Другие пастухи услышали крики мужчины и поспешили на помощь, но не смогли спасти его.