Разъяренная тигрица растерзала пастуха

Тигрица растерзала пастуха из индийской деревни Мажхара Пераб, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщает издание Times Now News.

В субботу, 24 октября, 32-летний Авдеш Ядав (Avdesh Yadav) пас рогатый скот вблизи буферной зоны тигриного заповедника Дадва. На пастуха напала разъяренная тигрица и растерзала его.

Другие пастухи услышали крики Ядава и поспешили на помощь, но не смогли спасти его. Когда они прибыли на место, мужчина был мертв.

Местные жители подозревают, что Ядава убила тигрица с тигрятами, которую они замечали недалеко от деревни несколько дней назад. По словам местного офицера лесной службы Анила Пателя (Anil Patel), в настоящее время сотрудники пытаются установить, сколько тигров могло выйти с территории заповедника.

По словам жителей деревни, за последние 20 дней в этой же зоне вблизи леса тигры растерзали еще двух человек. Однако чиновники утверждают, что инциденты произошли в лесу. Они планируют установить фотоловушки, чтобы отслеживать перемещения хищников.

Ранее сообщалось, что полиция индийского района Чандрапур, штат Махараштра, девять месяцев охотится на обезумевшего тигра, который убил восемь человек. На счету шестилетнего тигра 11 нападений, восемь из которых были смертельными.