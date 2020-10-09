Неуловимый тигр убил восемь человек и месяцами скрывался в лесу

Полиция индийского района Чандрапур, штат Махараштра, девять месяцев охотится на обезумевшего тигра, который убил восемь человек. Об этом сообщает газета The Indian Express.

Очередное смертельное нападение тигра по кличке RT1 произошло в понедельник, 5 октября. Жертвой неуловимого хищника, который месяцами скрывается от сотрудников лесного хозяйства, стал Мароти Пенам. Индиец пошел в лес вопреки запретам властей. «Мы нашли следы, указывающие на то, что это был тот самый тигр. Мы взяли мазки и отправили их на экспертизу», — говорит главный лесничий Арвинд Бунде.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

На счету шестилетнего тигра 11 нападений, восемь из которых с летальным исходом. Это рекордный показатель для штата Махараштра. Несколько лет назад местных жителей терроризировала тигрица по кличке Анви. За три месяца она убила пять человек. В ноябре 2018 года опасную хищницу застрелили.

Департамент лесного хозяйства активно охотится на RT1. В операции участвуют четыре группы специалистов. Задача работников осложняется тем, что тигр нападает на наживку только ночью, когда использование транквилизаторов запрещено.

«Два дня назад мы были близки к победе. Наши ребята поджидали его в клетке возле приманки. Он пришел и съел ее, но несмотря на то, что мы выстрелили в него дротиком, в считанные секунды он скрылся», — рассказывает Мунде. Лесничий также посетовал, что местные жители не слушают предостережений и продолжают ходить в лес.

Ранее сообщалось, что в индийском округе Ваянад, штат Керала, тигр растерзал ушедшего за дровами молодого человека. Предположительно, хищник протащил свою добычу на 750 метров от места нападения.