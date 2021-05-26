Тигры убили смотрителя и сбежали из зоопарка

Тигры, содержавшиеся в зоопарке возле китайского города Наньян, провинция Хэнань, убили смотрителя и сбежали. Об этом сообщает South China Morning Post.

Два тигра, напавшие на человека, были предоставлены зоопарку цирком из города Сучжоу, провинция Аньхой. Нападение произошло, когда их кормили. Хищникам удалось вырваться из клетки и убежать. Смотритель получил серьезные травмы и скончался в больнице.

После бегства зверей работников и посетителей зоопарка эвакуировали. Для поимки тигров на место происшествия были вызваны полицейские, пожарные и сотрудники лесохозяйства. Им не удалось приманить хищников, поэтому тигров пришлось застрелить.

В феврале сообщалось, что в индонезийском городе Синкаванг, провинция Западный Калимантан, две тигрицы сбежали из зоопарка из вольера, поврежденного оползнем. После их исчезновения рядом нашли несколько мертвых зверей и птиц, в том числе обезьяну и страуса, а затем тело 47-летнего смотрителя зоопарка со следами тигриных когтей и зубов.